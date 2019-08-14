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مفاجأة كبري في مفاوضات الزمالك مع فيريرا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:22 ص
مفاجأة كبري في مفاوضات الزمالك مع فيريرا
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على شحاتة
 
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أكد مصدر مقرب من البرتغالي المخضرم جسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري والأسبق لنادي الزمالك، أن مسؤولي الأبيض لم يفاوضوه لتدريب القلعة البيضاء من جديد.

وقال المصدر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن جلسة أمير مرتضى منصور مع فيريرا كانت لتسوية مستحقاته المتبقبة له لدى نادي الزمالك والمتأخرة منذ 2015 والتي أشتكى بها البرتغالي نادي الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.

يذكر أن العديد من الصحف والمواقع الرياضية زعمت اقتراب فيريرا من العودة مجدداً للقلعة البيضاء بعد تسريب صورة لاجتماعه مع مسؤولي الزمالك.
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