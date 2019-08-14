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تعرف على عدد مشاهدات "مهم جدا" لحسين الجسمي (فيديو)

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:17 ص
تعرف على عدد مشاهدات مهم جدا لحسين الجسمي (فيديو)
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طرح النجم الإماراتى حسين الجسمي، أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مهم جدا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


واستطاعت الاغنية حتى الآن تحقيق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها للاستماع في 10 أغسطس الجاري.


والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.


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