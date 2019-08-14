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وزارة الثقافة الروسية تنوي إقامة مهرجان السينما في سوريا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:58 ص
وزارة الثقافة الروسية تنوي إقامة مهرجان السينما في سوريا
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قررت وزارة الثقافة الروسية طرح مناقصة إقامة مهرجان السينما الروسية في الجمهورية العربية السورية عام 2019.

وبدأت بتلقي العروض بتولي ترويج الأفلام الروسية في إطار أسبوع السينما في سوريا.

وجاء على موقع إدارة فن السينما التابع لوزارة الثقافة الروسية أن الإدارة فتحت منذ 12 أغسطس الجاري ملف الاقتراحات الواردة من المنظمات والمؤسسات السينمائية  بشأن إنفاق مبلغ قدره مليونا روبل (ما يعادل نحو 30 ألف دولار) من موازنة الدولة لغرض ترويج الأفلام الروسية عام 2019 عن طريق إقامة مهرجان أسبوع السينما الروسية في الجمهورية العربية السورية.

واشترطت الإدارة على المؤسسات والمنظمات المشاركة في المناقصة ألا تكون أجنبية وألا تزيد حصة الأجانب في رأسمالها التأسيسي عن 50% وألا تكون قابلة للإفلاس ولا تترتب عليها ديونا وغرامات غير مسددة.

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