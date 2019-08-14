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العثور على جثة طفل طافية في مياه ترعة السلام بالدقهلية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:24 ص
العثور على جثة طفل طافية في مياه ترعة السلام بالدقهلية
جثة طفل طافية في مياه ترعة السلام
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محمد كشك
 
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نجح رجال الانقاذ النهري وبمساعدة الأهالي في انتشال جثمان طفل، طافية في مياه ترعة السلام بقرية العصافرة، التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية.

كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من عدد من الأهالي، بعثورهم على جثة طفل طافية على مياه ترعة السلام.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، تم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين إنه لطفل محمد ربيع فرج، من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

وتم نقل الجثمان لمستشفى المطرية المركزي على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.
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