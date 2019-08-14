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عبدالحفيظ "للفجر الرياضي" زكريا يتوجه لألمانيا لفحص إصابته

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:59 ص
عبدالحفيظ للفجر الرياضي زكريا يتوجه لألمانيا لفحص إصابته
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محمد الصو
 
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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل مؤمن زكريا لاعب الفريق، بعد وجود مشكلة لديه بالأعصاب والركبة، خلال الانتقالات الحالية.


وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن اللاعب سيتم سفره إلى ألمانيا لعرضه على الطبيب الخاص، وتشخيص حالته بصورة نهائية.


وأضاف مدير الكرة، "لم نحدد موقف زكريا حتى الآن، علينا الحصول على تشخيص حالته أولا ومن ثم تحديد مصيره".


واقترب زكريا من الرحيل عن المارد الأحمر بالانتقالات الجارية، في ظل خروجه من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وعدم قيده بالقائمة الإفريقية بالنسخة الحالية.

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