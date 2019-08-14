أول تحرك من مسؤولي "بريد القليوبية" بشأن تربية "طيور" أعلى سطح مكتب في بنها (صور)

Advertisements

شكل محمد قاسم، مسؤول هيئة البريد بالقليوبية، لجنة من التفتيش وأخري من الشئون القانونية، للتحقيق في واقعة تربية "الطيور"، أعلي سطح مكتب بريد المنشية بمدينة بنها.



وأكد "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه فور علمه بالواقعة تم إخطار المهندس عصام الامير رئيس الهيئة القومية للبريد،والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية علي الفور، وجري التحفظ علي مفاتيح المكتب لحين الانتهاء من التحقيقات.



وفي ذات السياق أكد مصدر بمكتب بريد القليوبية، أن المكان مؤقت لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي تتم بالمكتب الرئيسي بمنطقة التمثال في بنها؛ مشيرا إلى أن مكتب المنشية مكون من طابقين.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا عدة صور لبعض الطيور المنزلية "البط والأوز" التي يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد المنشية ببنها، بالإضافة إلى صور لمواطن يطعم تلك الطيور.

