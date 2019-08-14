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انبي يقترب من خطف نجم الأهلي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:39 ص
انبي يقترب من خطف نجم الأهلي
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محمد الصو
 
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اقترب محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وطلب الفريق البترولي، التعاقد مع اللاعب بصفة رسمية لمدة عام على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بالمرحلة الماضية.


ومن المقرر أن يعقد مسؤولو إنبي برئاسة علاء خشب، جلسة خاصة مع مسؤولو الأهلي، للاتفاق على كافة شروط التعاقد مع اللاعب خلال الموسم الجديد.

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