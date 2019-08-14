بيان عاجل من الأرصاد الجوية.. أمطار وشبورة وطقس مائل للحرارة



وأشار البيان إلى السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر علي السواحل الشمالية وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.



وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة عليهما، ويتراوح ارتفاع الموج عليهما من متر إلى متر ونصف في البحر المتوسط، ومن متر إلى متر ونصف في البحر الأحمر.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى على عدد من المحافظات:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 36

دمنهور 25 35

الإسكندرية 23 34

بلطيم 22 33

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 26 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 39

السويس 23 38

العريش 25 36

رفح 24 35

رأس سدر 27 39

نخل 17 37

نويبع 26 36

طابا 28 36

كاترين 17 32

الطور 26 37

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 26 39

بني سويف 26 39

المنيا 25 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 25 41

الأقصر 25 42

أسوان 27 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 27 41

أبورماد 27 39

حلايب 30 35

رأس حدربة 28 35



أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس الأربعاء، والموافق 14 أغسطس، ويوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح البيان، أنه يسود طقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.