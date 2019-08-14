محافظ البحر الأحمر يتابع علامات الطرق الإرشادية بالممشى السياحي في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

Advertisements

شارك محافظ البحر الأحمر اللواء دكتور أحمد عبد الله الأهالى أجواء الاحتفالات بالمتنزهات التى توفرها المحافظة للاهالى ليستمتع كافة اطياف المواطنين بالمحافظة بجوها الرائع بجميع المناسبات.



وهنأ عبدالله المواطنين بالممشى السياحى بعيد الاضحى المبارك متمنيًا لهم قضاء إجازة سعيدة، مرحبا بزائري المحافظة من المحافظات الأخرى.



كما تابع علامات الطرق الإرشادية التى تم وضعها على الطرق لتحذير أصحاب المركبات، حفاظا على سلامتهم، وايضا ارشاد المشاة بالاماكن المخصصة لهم لتوخى الحذر وغرس قوانين المرور حتى لاتكون حياة المواطن عرضة لأى خطأ.



وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة الدائم لاستقبال المزيد من الزائرين، وأنه مرحب بهم في جميع أوقات السنة للتمتع بجمال محافظة البحر الاحمر وشواطئها الساحرة ومناظرها الطبيعية الخلابة.