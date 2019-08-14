حمادة إسماعيل يوضح كيفية الاشتراك في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (فيديو)

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، وهو يوضح كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي.





وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر مقطع الفديو: "احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف أن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرسالهم على الصفحة الخاصة بشركة "violin".





وأكمل المنتج الفني حديثه قائلًا: "الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدمها للناس في أحسن صور".





وأوضح المنتج الفني أن هذه المسابقة تحت رعاية سيادة المستشار تركي آل شيخ مؤكدًا: "أنا وسيادة المستشار سميعه أوي يعني صعب نقتنع بأي صوت أتمنى تبهرونا".