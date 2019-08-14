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دار الإفتاء تحسم الجدل: "الفوركس" حرام

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:30 ص
دار الإفتاء تحسم الجدل: الفوركس حرام
الفوركس
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نعيم يوسف
 
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حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول المعاملات المالية المعروفة بـ"الفوركس"، مشددة على أنها حرام شرعا.

جاء ذلك ردا على سؤال ورد للدار يقول: ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس FOREX.

وردت دار الإفتاء وقالت: "بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها".
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