سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14/8/2019
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
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يستقبل مطار القاهرة رحلات عودة الحجاج اليوم الأربعاء، ليعاود سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار بعد أن ارتفع الريال مع زيادة الطلب من قبل المصريين من أجل أداء فريضة الحج، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:
وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
dollor to riyal
3.75 ريال سعودي
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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