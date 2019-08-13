بورصة باريس ترتفع 1 % بنهاية التعاملات اليوم
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:14 م
وكالات
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سجلت بورصة باريس اليوم ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 0.99 ٪.
وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 52.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5363.07 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.98 مليارات يورو.
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