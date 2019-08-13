رسميا.. ريال مدريد يعير حارسه
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:07 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إعارة حارسه الشاب أندريه لونين إلى نادي بلد الوليد لمدة موسم حتى يوم 30 يونيو لعام 2020.
وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "وافق ريال مدريد وريال بلد الوليد على انتقال أندريه لونين للإعارة حتى 30 يونيو 2020".
وكان لونين قد انضم لتدريبات لريال مدريد عقب فوزه مع أوكرانيا بلقب كأس العالم للشباب وتتويجه كأفضل حارس مرمى في البطولة.
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