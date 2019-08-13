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رسالة عاجلة من تامر حسني للمسؤولين بشأن طريق الساحل الشمالي (صورة)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:55 م
رسالة عاجلة من تامر حسني للمسؤولين بشأن طريق الساحل الشمالي (صورة)
تامر حسني
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الفجر الفني
 
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طالب الفنان تامر حسني، من المسؤلين عن تطوير الطرق في مصر بالتطوير طريق الساحل الشمالي، وإنارته بكشافات عالية للحفاظ على أرواح المواطنين.


وكتب "حسني"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لجميع الجهات المسؤولة عن طريق الساحل الشمالي انا بجد مش مصدق انكم ساكتين وسايبين الطريق بالمنظر دا.. ارجوكم ارجوكم عدد كبير من أهالي مصر بيتوجهوا على الطريق دا سنوياً خلال فترة الصيف و كل يوم في اكتر من حادثه شنيعه
ارجوكم ارجوكم ارجوكم ابوس اديكم .. طلبين بتمنى يحصلوا ومش صعبين:

١- تعريض الشارع و تنويره جداً 
٢- لجان للسرعه واختبار نسبة الكحل 
للحفاظ على ارواح الناس .. تاني ابوس ايديكم اهتموا".

رسالة عاجلة من تامر حسني للمسؤولين بشأن طريق الساحل الشمالي (صورة)
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