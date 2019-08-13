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السياحة: أتينا بـ طهاة مشهورين من مصر لطهي الطعام للحجاج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:01 م
السياحة: أتينا بـ طهاة مشهورين من مصر لطهي الطعام للحجاج
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نعيم يوسف
 
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قال مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن هناك 36 ألف حاج في البعثة مقسمين بـ12 ألف لكل مستوى، سواء 5 نجوم أو اقتصادي أو بري.

وشدد "شلبي"، في تصريحات نقلتها قناة "dmc" الفضائية، على أنه تم وضع أكبر عدد في المستوى الاقتصادي والبري للتسهيل على المواطنين محدودي الدخل لأداء الفريضة.

أما "علاء الغمري"، عضو بعثة الحج السياحي، فقد أكد أن الحج الاقتصادي أصبح مميزًا جدا، وأصبح يقارب حج الـ4 نجوم، ووصل نسبة الإقبال عليه حاليا 12 ألف حاج، ويتقدم له الآلاف من المواطنين.

من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن شركات السياحة اعتادت على التطوير كل عام، ونظرا لأن الحجاج المصريون يحبون الطعام المصري، فقد أتوا من مصر بكل الطهاة "الشيفات" المشهورين، مشددا على أن الخدمات المقدمة على أعلى مستوى.
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