السياحة: أتينا بـ طهاة مشهورين من مصر لطهي الطعام للحجاج
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:01 م
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن هناك 36 ألف حاج في البعثة مقسمين بـ12 ألف لكل مستوى، سواء 5 نجوم أو اقتصادي أو بري.
وشدد "شلبي"، في تصريحات نقلتها قناة "dmc" الفضائية، على أنه تم وضع أكبر عدد في المستوى الاقتصادي والبري للتسهيل على المواطنين محدودي الدخل لأداء الفريضة.
أما "علاء الغمري"، عضو بعثة الحج السياحي، فقد أكد أن الحج الاقتصادي أصبح مميزًا جدا، وأصبح يقارب حج الـ4 نجوم، ووصل نسبة الإقبال عليه حاليا 12 ألف حاج، ويتقدم له الآلاف من المواطنين.
من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن شركات السياحة اعتادت على التطوير كل عام، ونظرا لأن الحجاج المصريون يحبون الطعام المصري، فقد أتوا من مصر بكل الطهاة "الشيفات" المشهورين، مشددا على أن الخدمات المقدمة على أعلى مستوى.
وشدد "شلبي"، في تصريحات نقلتها قناة "dmc" الفضائية، على أنه تم وضع أكبر عدد في المستوى الاقتصادي والبري للتسهيل على المواطنين محدودي الدخل لأداء الفريضة.
أما "علاء الغمري"، عضو بعثة الحج السياحي، فقد أكد أن الحج الاقتصادي أصبح مميزًا جدا، وأصبح يقارب حج الـ4 نجوم، ووصل نسبة الإقبال عليه حاليا 12 ألف حاج، ويتقدم له الآلاف من المواطنين.
من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن شركات السياحة اعتادت على التطوير كل عام، ونظرا لأن الحجاج المصريون يحبون الطعام المصري، فقد أتوا من مصر بكل الطهاة "الشيفات" المشهورين، مشددا على أن الخدمات المقدمة على أعلى مستوى.
Advertisements
- ننشر تفاصيل القرعة العلنية للحج قبل إعلان الفائزين غدًا
- ناصر تركي: ضوابط الحج تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للنظام السياحي (فيديو)
- "العليا للحج": لأول مرة بدء استقبال طلبات الحجاج وتحديد البرامج مبكرا (فيديو)
- لجنة "الحج والعمرة": إجراء قرعة اختيار الحج السياحي غدًا
- اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى لعام 2019 بالرقم القومي
- كل ما تريد معرفته عن الحج السياحي
- ناصر ترك: إعلانات الحج على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم
- "الحج السياحي": هدفنا خدمة الحجاج.. "دول ولاد بلادنا"