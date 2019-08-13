مزارع يقتل شقيقه في قنا: "بيعمل مشاكل مع الأهالي"

قام مزارع بقرية أبودياب بمركز دشنا، شمال قنا، بقتل شقيقه، بطعنات نافذة، لكثرة شكاوى الأهالي منه، لقيامه بالاشتباك معهم في مشاكل متعددة.





تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد مصرع عبدالرؤوف.م.ع، 32 عامًا، مقيم قرية أبودياب بمركز دشنا، على يد شقيقه إدريس، 41 عامًا، إثر قيام الأهالي بالشكوى منه، نظرًا لافتعال العديد من المشكلات معهم، ليقوم الأخير بنهر شقيقه لعدم افتعال مشاكل، مما أدى الى طعنه بسلاح أبيض، لتأديبه، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.



