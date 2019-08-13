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بورصة لندن تربح 24 نقطة في نهاية التداولات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:54 م
بورصة لندن تربح 24 نقطة في نهاية التداولات
بورصة لندن
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وكالات
 
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ارتفع مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) الذي يضم أكبر (100) شركة في سوق لندن للأوراق المالية  بنسبة 0.33 %، ما يعادل 24.18 نقطة، ليصل عند مستوى 7250.90 نقطة.
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