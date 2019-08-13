أستاذة علوم سياسية: التدخلات الخارجية جزء كبير من تصاعد أزمة هونج كونج



وأضافت "حلمي"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعربت عن قلقها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بينما رفضت الصين كل التقارير الغربية عن هونج كونج.



وتابعت أستاذة العلوم السياسية، أن الصين تقول إن بعض القوى غير مدركة لطبيعة الأمور في هونج كونج، وأن هناك قوى خارجية وراء ما يحدث ومنها الدور التحريضي لوسائل الإعلام الغربية.

قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الحكومة الصينية تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شئون "هونج كونج"، لافتة إلى أن التدخلات الخارجية جزء كبير من تصاعد الأزمة.