ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:37 م
البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
البورصة الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفع عند نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وانتعشت الأسهم الأمريكية بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الولايات المتحدة حذف بعض السلع من قائمة المنتجات الواردات الصينية التي ستخضع لتعريفات جمركية بنسبة 10%.

كما تم تأجيل تطبيق التعريفات على السلع الأخرى إلى 15 ديسمبر المقبل بعد أعلن الرئيس الأمريكي عزمه فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وذكر الرئيس الأمريكي أن موسم الكريسماس كان عاملاً أساسياً في قرار تأجيل فرض التعريفات على الصين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 372 نقطة إلى 26279.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.5 بالمائة إلى 2926.3 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 8016.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جريتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.819.
Advertisements
المزيد عن: وول ستريت البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية