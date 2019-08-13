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استمرار توافد المواطنين على ممشى شيرى بالغردقة احتفالاً بثالث أيام العيد (صور)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:37 م
استمرار توافد المواطنين على ممشى شيرى بالغردقة احتفالاً بثالث أيام العيد (صور)
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محمد طه
 
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توافد مواطني وزوار مدينة الغردقة على ممشي شارع شيري للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين المواطنين.

كان اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قد شدد على زيادة أفراد الأمن وتواجد الشرطة النسائية لحماية الفتيات والسيدات من أى مضايقات يمكن أن يتعرضن لها، وأيضًا الحفاظ على سلامة المواطنين ليستمتعوا بزيارة الممشى فى أجواء يملؤها الأمن والاطمئنان دون التعرض إلى ما يعكر صفو الاحتفالات.

كما وجه عبدالله، مجلس مدينة الغردقة، باستمرار أعمال النظافة والتجميل للممشي، حتى يكون في أبهى الصور لمرتاديه.

ويعتبر ممشي شارع شيرى أحد أهم وأكبر المقاصد السياحية بالمدينة، حيث يعتبر متنفس مجاني أمام أهالي المدينة والزوار.
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