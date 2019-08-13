عاجل.. مؤمن زكريا خارج الأهلي
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:17 م
الفجر الرياضي
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استقر نادي الأهلي على عدم قيد مؤمن زكريا صانع ألعاب في القائمة المحلية مع إمكانية فسخ عقده بالتراضي لتعذر قيده في الانتقالات الصيفية.
ويعاني مؤمن زكريا من إصابة تحتاج لفترة علاج لن تقل عن
3 أشهر مما جعل الأهلي يقرر عدم قيده في القائمة المحلية.
كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد رفض قيد مؤمن
زكريا في قائمة الفريق الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
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