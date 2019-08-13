ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مؤمن زكريا خارج الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:17 م
عاجل.. مؤمن زكريا خارج الأهلي
مؤمن زكريا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

استقر نادي الأهلي على عدم قيد مؤمن زكريا صانع ألعاب في القائمة المحلية مع إمكانية فسخ عقده بالتراضي لتعذر قيده في الانتقالات الصيفية.

 

ويعاني مؤمن زكريا من إصابة تحتاج لفترة علاج لن تقل عن 3 أشهر مما جعل الأهلي يقرر عدم قيده في القائمة المحلية.

 

كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد رفض قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

 

Advertisements
المزيد عن: مؤمن زكريا صفقات الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية