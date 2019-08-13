ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل مقتل مالك مزرعة مواشي على يد 3 أشخاص بالدقهلية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:10 م
تفاصيل مقتل مالك مزرعة مواشي على يد 3 أشخاص بالدقهلية
جثة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
لقى صاحب مزرعة مواشي مصرعه بطلق ناري على يد ٣ أشخاص حاولوا سرقة المزرعة في الدقهلية.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي يفيد بمقتل أحد المواطنين بالقرب من مزرعة المواشي خاصته في المنطقة الواقعة بين مدينتي المنزلة والمطرية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين مصرع «عبدالقادر. ع»، 47 سنة، مقيم النسايمة مركز المنزلة، بعد تلقيه طلق ناري في البطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة.

أكد شهود عيان أن 3 أشخاص حاولوا سرقة مزرعة المجني عليه، لكنه حاول منعهم وطاردهم لإبعادهم عن المكان والقبض عليهم، فأطلقوا النار باتجاهه وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط الجناة، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمنطقة بالكامل
Advertisements
المزيد عن: حوادث جريمة قتل اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية