تفاصيل مقتل مالك مزرعة مواشي على يد 3 أشخاص بالدقهلية

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لقى صاحب مزرعة مواشي مصرعه بطلق ناري على يد ٣ أشخاص حاولوا سرقة المزرعة في الدقهلية.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي يفيد بمقتل أحد المواطنين بالقرب من مزرعة المواشي خاصته في المنطقة الواقعة بين مدينتي المنزلة والمطرية.



علي الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين مصرع «عبدالقادر. ع»، 47 سنة، مقيم النسايمة مركز المنزلة، بعد تلقيه طلق ناري في البطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة.



أكد شهود عيان أن 3 أشخاص حاولوا سرقة مزرعة المجني عليه، لكنه حاول منعهم وطاردهم لإبعادهم عن المكان والقبض عليهم، فأطلقوا النار باتجاهه وفروا هاربين.



تحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط الجناة، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالمنطقة بالكامل