أسعار اليورو أمام الجنيه ثالث أيام عيد الإضحى 13-8-2019

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سعار صرف عملة الأتحاد الأوربي ( اليورو ) أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحي المبارك

وجاءت أسعار اليورو بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع

الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى كالآتي :