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زاهي حواس يزين أشهر ميداين العالم بالولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:02 م
زاهي حواس يزين أشهر ميداين العالم بالولايات المتحدة الأمريكية
زاهي حواس
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الفجر الفني
 
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زينت صور عالم الآثار العالمي المصري الدكتور زاهي حواس أشهر ميداين العالم وهو ميدان التايم بالولايات المتحدة الأمريكية 

والصورة موضوعه علي الاستناند في ميدان التايم؛ وسوف تستمر لمده شهر وتظهر الصورة كل دقيقتين وأسفلها الصورة ؛دعوه من زاهي حواس لزياره مصر. 

كما سيقام غدا سوف أحتفالين بوجود أعضاء السفارة المصريه السفير هشام النقيب القنصل العام ومصر للطيران والعديد من المثقفين والسياسين والأثرين من متخف المتروبوليتان.

 وسوف يتم الأحتفال الأول الساعة ٣ طهرا وآخر في الساعة 8:30  وسوف يتم تصوير زاهي حواس وهو يلبس لأول مره خارج مصر لبسه الشهير بالبرنيطه.

 وقد تم ذلك بالترتيب مع الدكتورة رانيا المشاط وزيره السياحة وقد أصدرت تعليمات بنشر الصور علي السوشيال ميديا الخاضة بالوزارة
 ويعتبر الاحتفال غدا اهم تشجيع لمصر والسياحة المصرية وذلك من خلال الدور الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس من خلال محاضراته بجميع دول العالم
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