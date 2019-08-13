أهم أخبار ريال مدريد.. انقلاب زيدان على الوافد الجديد ونيمار في مهب الريح وصفقة مدوية في الطريق
شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صدمة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في يوفيتش ومطالبته بضم ستواني نجم جيرونا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :
فالدانو ينصح ريال مدريد بالابتعاد
عن نيمار
وقال "فالدانو" في تصريحات اليوم الثلاثاء:
" نيمار لا يبدو مناسبًا لريال مدريد.. والنادي الملكي لا يحتاج خدماته في الوقت
الحالي".
وأكد أن ريال مدريد يحتاج لتدعيمات في مركز خط الوسط والدفاع،
وليس بحاجة للتعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.
ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان
الفرنسي من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار.
رودريجيز وماريانو ضحية نيمار في ريال
مدريد
وقال "بيدرويول" في تصريحات اليوم: " يمكن
أن يذهب نيمار الى ريال مدريد إذا لم يتوصل إلى إتفاق مع برشلونة".
وأكد أن ريال مدريد يحتاج للاستغناء عن الثنائي خاميس رودريجيز
وماريانو دياز قبل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويتنافس برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات "نيمار"
هذا الصيف، ولكن الطلبات المالية الضخمة لنادي باريس سان جيرمان تعطل إتمام أحد الفريقين
للصفقة حتي الآن.
وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادما من برشلونة
عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الملكي 222 مليون يورو.
زيدان ينقلب على مهاجم ريال مدريد
ويطلب ضم "ستواني"
وقالت الصحيفة الإسبانية إن يوفيتش قد ترك صورة سلبية عنه
خلال الدقائق التي شارك فيها بالمباريات الودية ولم يقنع زيدان كما أن فلورنتينو بيريز
رئيس النادي يرى أن المبلغ الذي تم دفعه له مبالغ فيه بعض الشيء.
وأوضحت الصحيفة أن زيدان يعتبر كريم بنزيما هو المهاجم الأول
في الفريق ولكن في نفس الوقت يريد مهاجم قوي متمرس بديلاً للفرنسي لذلك وقع الاختيار
على كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الإسباني.
وشددت "دون بالون" على أن نادي ريال مدريد لن يجد
صعوبة في التعاقد مع ستوني من جيرونا الهابط لدوري الدرجة الثانية فما عليه سوى دفع
ما يقرب من 7 ملايين يورو.
وكان ستواني قد انضم إلى جيرونا في يوليو 2017 وقد خاض خلال
الموسم المنصرم 34 مباراة في الدوري والكأس حيثُ سجل خلالهم 20 هدفاً.
خطة ذكية من ريال مدريد لضم صفقة مفاجئة
وبرفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن ينتقل رودريجيز
إلى أتلتيكو مدريد والتألق مع سيميوني، لذلك يفضل أن يتم نقله إلى فريق آخر بعيداً
عن الدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز قد
عقد اجتماعاً مع مسؤولي نابولي هذا الأسبوع بشأن صفقة رودريجيز.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز على استعداد لتقديم رودريجيز
وناتشو فيرنانديز من أجل الحصول على خدمات الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يعد
أحد أفضل المدافعين في العالم.
وكان نابولي قد تعاقد هذا الصيف مع اليوناني كوستاس مانولاس
من روما وهو الأمر الذي قد يسهل عملية نقل كوليبالي إلى ريال مدريد.
- صفقة مدوية تقترب من مدريد
وقال المدير العام للنادي، ماتيو أليماني، لوسائل الإعلام
إنه سيكون هناك أنباء جديدة بخصوص مستقبل اللاعب صاحب الـ28 عاماً والمولود في ريو
دي جانيرو البرازيلية.
ورغم أن موقف فالنسيا المبدئي كان رافضاً للصفقة، يبدو أن
التحركات الأخيرة جعلت رودريجو يقترب أكثر من واندا متروبوليتانو.
وكان رودريجو انتقل لصفوف فالنسيا في صيف 2015 قادماً من
بنفيكا البرتغالي، بعدما احترف لمدة موسم في صفوف "الخفافيش" على سبيل الإعارة.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب، الذي سجل الموسم الماضي 15 هدفاً
مع فالنسياً في 51 مباراة، 50 مليون يورو.
- رونالدو يتغنى بزيدان: "ساعدني
كثيرا في الريال"
وأكد رونالدو خلال تصريحاته لشبكة
"DAZN، أن زيدان ساعده
كثيرًا قائلا:" زيدان لقد ساعدني كثيرا أقدره بالفعل، والعمل معه جعلني مُعجبًا
به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة
التي عاملني بها".
وتابع "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛
لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب لكونه سيظل
في قلبي".
ونجح رونالدو في الفوز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا
مع زيدان خلال ولايته الأولى مع ريال مدريد.
-زيدان يرفض طلب بيريز.. ويحدد صانع
ألعاب ريال مدريد في الموسم الجديد
وذكر موقع "لو 10" الفرنسي إن ريال مدريد مازال
يتمسك بضم النجم البرازيلي مما جعل النادى الباريسي يطلب أن يستغنى الريال عن لاعبه
الإسبانى إيسكو مع مقابل مادى من أجل الموافقة على رحيل نيمار لصفوف مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال
مدريد رفض ذلك مبرراً ذلك أن إيسكو هو اللاعب الوحيد الذى يستطيع أن يلعب فى مركز صناعة
اللعب.
ويفاضل حالياً نادى باريس سان جيرمان بين كيلور نافاس أو
تيبو كورتوا من أحل التنازل عن نيمار لريال مدريد.
- تقارير.. ريال مدريد واثق من حسم صفقة
نيمار
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار أعرب عن رغبته في الرحيل
عن PSG هذا الصيف والعودة إلى برشلونة هي
الجهة الأقرب لضمه بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يسعى لخطف نيمار
من برشلونة والفوز بتوقيعه في الميركاتو الصيفي الحالي مؤكدة أن النجم البرازيلي يعتبر
هدفًا للملكي منذ فترة طويلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل مع المقربين
بنيمار في مارس الماضي لمعرفة إمكانية التعاقد معه إلا أن الملكي كان يركز في محاولة
التعاقد مع بوجبا في تلك الفترة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تواصل نيمار مع
برشلونة في الوقت الحالي إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يؤمن بقدرته على التوصل
لاتفاق مع PSG بسهولة
نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد
تتمثل في عدم ثقة النادي بالمحيطين بنيمار ومع ذلك يعمل الملكي على الاتفاق مع نيمار
حتى لا يعود إلى برشلونة.
سر هجوم الصحافة الإسبانية على "زيدان"
وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية قائلة "زيدان
فى متاهة"، وأيضاً تحدثت عن طرق اللعب الكثيرة الذى لعب بها زيدان مع الفريق خلال
فترة التحضير للموسم الجديد ووصفتها بأنها ليس لها جدوى.
ويذكر أن ريال مدريد أمس قد خسر أمام اى سي روما بركلات الترجيح 5_4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ريال مدريد يرفض الانسحاب من صفقة نيمار
وأفادت شبكة سكاي البريطانية بأن برشلونة وصل لمراحل متقدمة
من المفاوضات في سباق التعاقد مع نيمار، حيث وافق PSG على فكرة دخول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة.
وأكدت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق
مع نيمار يفيد بضمه مقابل 36 مليون يورو كراتب سنوي كما أنه عرض 120 مليون يورو بالإضافة
إلى نجمه الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي خيمس رودريجيز من أجل ضم النجم البرازيلي
في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت الشبكة البريطانية أن ريال مدريد يطمح في موافقة PSG على العرض من أجل التعاقد مع نيمار في الأيام القليلة المقبلة لكن التقارير المقربة من برشلونة أكدت تصدر برشلونة لسباق التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي يفضل العودة لصفوف البلوجرانا.
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