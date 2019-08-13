ضمن مبادرتها لدعم المواهب الفنية الشابة.. قناة اقرأ تعرض مسرحيات وأفلام جديدة في العيد





كما تقوم القناة يوم الجمعة الساعة ٩:٣٠ صباحا فيلم "صرخة الظلام" للمخرج هاني حامد، ويعاد عرضه في نفس اليوم الساعة ٩:٣٠ مساء، في حين تقوم القناة يوم السبت الساعة ٩:٣٠ صباحا بعرض فيلم "مس" للمخرج محمد العنبتاوي، ويعاد عرضه في نفس اليوم الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفي إطار المبادرة نفسها، تقوم القناة بداية من الأربعاء وحتى السبت، بعرض باقة من الأفلام الحديثة، حيث تعرض يوم الأربعاء الساعة ٩:٣٠ صباحا فيلم "الشبك" للمخرج هاني حامد، ويعاد عرضه في نفس اليوم الساعة ٩:٣٠ مساء، وتعرض يوم الخميس الساعة ٩:٣٠ صباحا فيلم "نقطة نهاية السطر" للمخرج والفنان سلطان عبد الرحمن، ويتم إعادة عرضه في نفس اليوم الساعة ٩:٣٠ مساء.