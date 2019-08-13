الهلال يعبر الأهلي ليواجه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته على أرضه أمام مواطنه الأهلي 0-1 يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل عبدالفتاح عسيري هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وكان الهلال نجح في مباراة الإياب بقلب تأخره ليحقق الفوز 4-2 يوم الثلاثاء الماضي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الهلال إلى ربع النهائي لمواجهة مواطنه الاتحاد الذي تغلب على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب