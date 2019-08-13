ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال يعبر الأهلي ليواجه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:46 م
الهلال يعبر الأهلي ليواجه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تأهل نادي الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي رغم خسارته على أرضه أمام مواطنه الأهلي 0-1 يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل عبدالفتاح عسيري هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وكان الهلال نجح في مباراة الإياب بقلب تأخره ليحقق الفوز 4-2 يوم الثلاثاء الماضي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الهلال إلى ربع النهائي لمواجهة مواطنه الاتحاد الذي تغلب على زوباهان الإيراني بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية