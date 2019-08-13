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خالد الجندي: لهذا السبب عيد الأضحى 4 أيام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:47 م
خالد الجندي: لهذا السبب عيد الأضحى 4 أيام
خالد الجندي
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نعيم يوسف
 
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استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" بتكبيرات العيد.

وأشار "الجندي"، في حلقة برنامجه، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأيام هي التي يباهي بها الله الملائكة، ويُطلق عليها "أيام معلومات"، و"معدودات".

ولفت إلى أن العيد يكون 4 أيام، هذه الأيام من يوم 10 من ذي الحجة، إلى 13، والسبب أن الأيام من 11 إلى 13 يطلق عليها " أيام التشريق" الثلاثة التي يتم رمي الجمرات فيها.
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