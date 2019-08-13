خالد الجندي: لهذا السبب عيد الأضحى 4 أيام



وأشار "الجندي"، في حلقة برنامجه، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الأيام هي التي يباهي بها الله الملائكة، ويُطلق عليها "أيام معلومات"، و"معدودات".



ولفت إلى أن العيد يكون 4 أيام، هذه الأيام من يوم 10 من ذي الحجة، إلى 13، والسبب أن الأيام من 11 إلى 13 يطلق عليها " أيام التشريق" الثلاثة التي يتم رمي الجمرات فيها.

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" بتكبيرات العيد.