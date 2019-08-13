الذهب يتخلي عن مكاسبه عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:40 م
وكالات
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تخلي الذهب عن مكاسبه التى تجاوزت الـ 18 دولار عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انحسار المخاوف التجارية.
وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن تأجيل فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسمبر المقبل، كما حذفت بعض السلع من قائمة التعريفات المقترحة.
ولجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن في وقت سابق من التعاملات مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في العالم وسط الاضطرابات في هونج كونج والمخاوف السياسية في الأرجنتين.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 المائة.
وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1514.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1546.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1501.96 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.792.
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