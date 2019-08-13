فلاش باك.. عندما توج ليفربول بالسوبر الأوروبي بعد ملحمة ميلان

يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة نارية أمام تشيلسي مساء الأربعاء 14 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي حيث ينتظر أن نكون مواجهة نارية بين البلوز أبطال "اليوروباليج" والريدز المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا.





وتنطلق موقعة تشيلسي مع ليفربول على ملعب "فودافون أرينا" باسطنبول حيث تنطلق ضربة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من يوم غد الأربعاء، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى نادي ليفربول لحصد اللقب ليكون دفعة معنوية كبيرة للفريق لمواصلة مشواره بالموسم الجديد نحو الألقاب والانجازات تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي قاد الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.





أما على الجانب الآخر؛ يطمح فرانك لامبارد لحصد اللقب الأوروبي ونسيان البداية السيئة للفريق في الدوري الانجليزي بعد الخسارة برباعية من مانشستر يونايتد بالجولة الأولى من البريمرليج بموسمه الجديد 2019/2020.





نادي ليفربول





توج نادي ليفربول بلقب السوبر الأوروبي في 3 مرات سابقة آخرها كان عام 2005 عندما خاض المباراة على ملعب لويس الثاني بموناكو بعد الفوز على سسكا موسكو بنتيجة 3-1 حيثُ سجل وقتها ثلاثية الريدز؛ سيسيه "هدفين" وجارسيا هدف.





ويعد نادي ليفربول آخر فريق انجليزي حقق السوبر الأوروبي، عام 2005 بعد الفوز 3-1 على سيسكا موسكو.





ولعب وقتها ليفربول بالتشكيلة التالية: "بيبي رينا، خوسيمي، كاراجر، سامي هيبيا، يون آرنه، ديتمار همان، تشافي ألونسو، ستيف فينان، بودوين زيندن، لويس جارسيا، فيرناندو موريينتس".





ليفربول واسطنبول





ستكون مباراة ليفربول في كأس السوبر الأوروبي هي الزيارة الثانية للريدز في إسطنبول بعدما لعب هناك نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بملحمة تركيا أمام ميلان.









وقام نادي ليفربول بعمل ريمونتادا تاريخية في الشوط الثاني بعد خسارته 3-0 بالشوط الأول ليتعادل بعد ذلك 3-3 ويحسم اللقب الريدز بركلات الترجيح 3-2 على ملعب "أتاتورك الأولمبي".







