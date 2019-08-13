ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نغم تطرح أغنيتها الجديدة "خلاويص" على "يوتيوب" (فيديو)

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:40 م
نغم تطرح أغنيتها الجديدة خلاويص على يوتيوب (فيديو)
نغم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
طرحت المطربة الشابة نغم، أغنية فيديو كليب بعنوان "خلاويص" بموقع يوتيوب وأنغامي وحققت نجاحاً كبيراً كما طرحت الأغنية عبر محطات الراديو.

"خلاويص" من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم. 

جدير بالذكر أن نغم طرحت أكثر من أغنية سنجل من قبل أخرهم أغنية تحيا مصر وتستعد نغم لأحياء أكثر من حفل داخل القاهرة وخارجها في الأيام القادمة بعد أن حققت أغنية خلاويص نجاحاً كبيراً منذ أن طرحتها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية