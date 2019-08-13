نغم تطرح أغنيتها الجديدة "خلاويص" على "يوتيوب" (فيديو)
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:40 م
الفجر الفني
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طرحت المطربة الشابة نغم، أغنية فيديو كليب بعنوان "خلاويص" بموقع يوتيوب وأنغامي وحققت نجاحاً كبيراً كما طرحت الأغنية عبر محطات الراديو.
"خلاويص" من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.
جدير بالذكر أن نغم طرحت أكثر من أغنية سنجل من قبل أخرهم أغنية تحيا مصر وتستعد نغم لأحياء أكثر من حفل داخل القاهرة وخارجها في الأيام القادمة بعد أن حققت أغنية خلاويص نجاحاً كبيراً منذ أن طرحتها.
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