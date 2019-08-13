الخميس.. محمد فراج ضيف إنجي علي فى "أسرار النجوم" على نجوم FM100.6
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:36 م
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية أنجي علي، يوم الخميس 15 أغسطس على الهواء في برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 الفنان الشاب محمد فراج.
ويتحدث محمد فراج عن دوره وتألقه بمسلسل قابيل والذي نجح من خلال دوره في مسلسل "قابيل" ومن قبله أدواره بعض أعماله الفنيه مثل 30 يوم الحصان الأسود هذا المساء الميزان تحت السيطرة عد تنازلي بدون ذكر أسماء طرف ثالث الجماعة.
ومن الأفلام فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن هيبتا المصلحة القشاش تيتة رهيبة فاصل ونعود الف مبروك الرهينة ومسرحية قهوة سادة مع المخرج الكبير خالد جلال، كما يتحدث عن مشاريعه الفنية القادمة.
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