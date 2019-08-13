بحضور ١٦٠٠ شخص.. عاصي الحلاني ومحمود التركي يشعلان العيد في لندن





الحفل أقيم في مسرح ويستمينيستر التاريخي بجوار قصر باكينجهام وميدان البرلمان وهو مسرح أنشئ من أكثر من ألف عام ووقف على خشبته كبار نجوم العالم وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل للجالية العربية على مسرح من هذا النوع.

أما مسك الختام فكان الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني والذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل الهوارة وانا مار مريت وغيرها، عاصي حرص على تقديم ابنه الوليد على خشبة المسرح ليقوم بآداء أغنية معه.