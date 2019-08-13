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بحضور ١٦٠٠ شخص.. عاصي الحلاني ومحمود التركي يشعلان العيد في لندن

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:30 م
بحضور ١٦٠٠ شخص.. عاصي الحلاني ومحمود التركي يشعلان العيد في لندن
عاصي الحلاني
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الفجر الفني
 
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أحيا النجم اللبناني الكبير عاصي الحلاني، والفنان العراقي الشاب محمود التركي، أكبر حفلات العيد في لندن. 

الحفل والذي نظمته شركة أوسكار ايفينت هاوس هو الحفل العربي الأكبر حضورا في السنوات الأخيرة حيث امتلئ مسرح ويسمنيستر التاريخي بحوالي ١٦٠٠ شخصين مختلف الجنسيات العربية ليسجل الحفل رقما قياسيا في الحضور حيث تقام الحفلات العربية عادة في قاعات فندقية لا تتسع لأكثر من ٤٠٠ شخص.


بدأ الحفل مع الفنان العراقي الشاب محمود التركي والذي حقق جماهيرية كبيرة في الفترة الأخير ليكون فيديو كليب "تعال تعال" هو الأكثر مشاهدة في العالم العربي بمشاهدات تفوق ٤٤٤ مليون مرة ع اليوتيوب وهو ما انعكس على التفاعل الجماهيري الكبير معه خاصة مع أغاني حبيب قلبي المحترم وضمن ضمي.

أما مسك الختام فكان الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني والذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل الهوارة وانا مار مريت وغيرها، عاصي حرص على تقديم ابنه الوليد على خشبة المسرح ليقوم بآداء أغنية معه.

الحفل أقيم في مسرح ويستمينيستر التاريخي بجوار قصر باكينجهام وميدان البرلمان وهو مسرح أنشئ من أكثر من ألف عام ووقف على خشبته كبار نجوم العالم وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل للجالية العربية على مسرح من هذا النوع.
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