نيابة العلمين تأمر بتفريغ كاميرات الفندق بناء على طلب من أحمد عز

قرر أيمن غباشي، رئيس نيابة العلمين، بتفريغ كاميرات الفندق الذى شهد واقعة المشاجرة بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة وذلك بناء علي طلب من عز لإثبات تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف في حقه.





واستشهد عز ب ٣ شهود منهم الصحفي خالد فرج الذي تواجد مصادفة لإجراء لقاء صحفي الفنان أحمد عز بالإضافة إلي شهادة ٢ من النزلاء. بينما تستشهد شقيقة زينة ٢ من نزلاء نفس الفندق. كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم فى الواقعة، وسرعة تحريات مباحث السياحة واستدعاء شهود الواقعة.