فريق أطفال بلامأوى بـ"التضامن" ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية في القاهرة

قام فريق أطفال بلا مأوي، بالقاهرة، التابع لوزارة التضامن، بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وخلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق تبين أن الأب والأم متوفيين.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تم عمل جلسة نفسية وتأهيلية للابنة وتوعيتها بخطر الشارع، وذلك في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





من جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقي فيها الحماية والرعاية وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.





وتهيب وزارة التضامن الأجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين (أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج







