ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريق أطفال بلامأوى بـ"التضامن" ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية في القاهرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:13 م
فريق أطفال بلامأوى بـالتضامن ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية في القاهرة
فريق أطفال بلامأوي
Advertisements
طباعة
آيات عامر
 
Advertisements
قام فريق أطفال بلا مأوي، بالقاهرة، التابع لوزارة التضامن، بإنقاذ الفتاة (م.س) والتي تبلغ من العمر 17 عاما، وخلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق  تبين أن الأب والأم متوفيين.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قام الفريق بالحديث معها وتم عمل دراسة حالة أولية للابنة ثم تم عمل جلسة نفسية وتأهيلية للابنة وتوعيتها بخطر الشارع، وذلك في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 من جانبه تمكن الفريق من إقناع الابنة بضرورة الالتحاق بمؤسسة رعاية تتلقي فيها الحماية والرعاية وعلى الفور تم نقلها لدار رعاية تابعة للوزارة.

وتهيب وزارة التضامن الأجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال  الشكاوى المباشرة من المواطنين  (أو من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية