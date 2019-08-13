"بسعر أقل من السوق وبالتقسيط".. التفاصيل الكاملة لمبادرة "دراجة لكل مواطن"

أطلقت الحكومة مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، والتى تهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.





نظام تقسيط

تنفذ المبادرة من خلال اتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق"، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات.





ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن المبادرة فى سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتى القاهرة والجيزة.





يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك وفق ما ذكرته صفحة رئاسة الوزراء.





دراجة لكل طالب

وبدأت وزارة التعليم العالي أولى خطوات تطبيق هذه المبادرة في الجامعات بين الشباب حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات حول المشروع القومي للدراجات "دراجة لكل طالب"، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.





وأشار التقرير، إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، وأنه جار تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ هذا المشروع بالتنسق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، موضحًا أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل، استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل.





وأوضح التقرير أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها في تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس في أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة





3 مليون طالب

قال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وصاحب فكرة المشروع القومي للدراجات "دراجة لكل طالب"، إنه سيجري تطبيق المشروع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه يجري تنظيم الكثير من المقابلات مع البنوك المصرية لبحث تمويل المشروع، بجانب مجموعة من البنوك الخاصة.





أوضح حسانين، أنّه سيتم توفير الدراجة بالمجان للطالب المتميز في الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أنّ تطبيق المرحلة الأولى من المقترح تشمل 9 جامعات إقليمية هي "قناة السويس، جنوب الوادي، مرسى مطروح، الوادي الجديد، بني سويف، أسوان، والسويس".





وأضاف حسانين، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنتاج الدرجات المصرية، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المستهدفين في هذا المشروع 3 مليون طالب في 54 جامعة حكومية، و100 ألف عضو هيئة تدريس.





بالتقسيط المريح

أكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أنّه سيتم منح الدراجات للطلاب بالتقسيط المريح على أن تصبح ملكا للطالب بعد انتهاء فترة دراسته في الجامعة، لافتاً إلى أنّ الهدف منها هو تكثيف الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بالجانب الرياضي في كافة المجالات منها المجال التعليمي الجامعي.





وأضاف حسانين أنّه سيتم توفير ممرات للدراجات في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، لافتا إلى أنّ المشروع يشمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والطلاب "بنين وبنات"، والعاملين بالجامعة.





هدف المشروع

وأكد حسانين أنّ الهدف من المشروع توفير تكلفة المواصلات التي يعاني منها الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس يوميا، فضلا عن التأثير الإيجابي للمشروع على الحالة النفسية للطلاب بعد ملكيته وسيلة مواصلات خاصة به،





أوضح حسانين، أنّ المشروع ينشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام، ويتضمن المشروع توفير الدراجات بدعم جهات من المجتمع المدني، وتصميم نظام عمل بالكروت الذكية لاستخدام الدراجات لحساب معدلات استعمال كل طالب لدراجته، وتصميم أماكن انتظار للدراجات.



