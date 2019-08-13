‎غدًا.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بعيد الأضحى المبارك

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق حفل موسيقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وذلك في التاسعة مساء غدًا الأربعاء 14 أغسطس 2019 بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.



