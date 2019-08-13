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‎غدًا.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:10 م
‎غدًا.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بعيد الأضحى المبارك
إيناس عبد الدايم
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شيماء عطية
 
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تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق حفل موسيقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذلك في التاسعة مساء غدًا الأربعاء 14 أغسطس 2019 بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

يتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من أروع الأغاني التراثية منها: "دارت الأيام"،"بتونس بيك"،"أنا لك على طول"، "تمر حنة"، "وحياتك يا حبيبي" غناء:المطربة أنغام مصطفى،"كل دة كان ليه"،"يا مسافر وحدك"، "على قد الشوق"،"الحياة حلوة"غناء:المطرب أحمد محسن،"سواح"،"ما قالي وقولتله"،"أي والله"، "على رمش عيونها"غناء:المطرب أحمد الوزيري، دويتو"شحات الغرام"غناء:أنغام مصطفى مع أحمد الوزيري.‎
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