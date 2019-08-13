مارينوس أوزونيديس المرشح للزمالك.. سقطات متتالية لرجل الموسم الأول

دخل ما رينوس أوزونيديس دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال المقال عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.





مارينوس أوزونيديس





بدأ مارينوس أوزونيديس صاحب الخمسين عامًا مشواره التدريبي بعد اعتزاله اللعب من خلال نادي كابادوك ألكساندوليس في الدرجة الرابعة قبل أن يعمل كمساعد في نادي سكودا كسانثي اليوناني، ثم خاض أول تجربة كبيرة له حينما تولي القيادة الفنية لنادي أبويل القبرصي موسم 2006 حيث استطاع تحقيق لقب الدوري قبل النهاية بثلاث مباريات كما بلغ نصف نهائي الكأس لكنه رحل في الموسم الثاني بسبب تراجع النتائج.





السقطات المتتالية





انتقل إلي نادي إيه إي لاريسا في 2008 ونجح في قيادة الفريق لمقعد مؤهل أوروبيًا في الموسم الأول لكن موسمه الثاني لم يكن ناجحًا حيث أصبح الفريق يصارع في منطقة الهبوط فتم إقالة المدرب لينتقل بعدها إلي نادي إراكليس في 2010 لكن يستقيل بعد أن أصبح النادي علي وشط الهبوط، ثم يعود إلي سكودا كسانثي كمدير فني في تلك المرة حتي لكن استقال بعد الخسارة علي أرضه من باوك بثلاثية لينتقل إلي بلانياس ثم يرحل عنه.





الظهور من جديد





وفي يناير 2014 قادر فريق نادي كريت إرغوتيليس إلى المركز السابع وهو الأفضل في تاريخ النادي لكنه رحل عن النادي في ديسمبر 2014 ليقود بانيونيوس حيث قدم موسم ممتار استطاع خلاله تحقيق المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي ونال جائزة أفضل مدرب في اليونان لكن تمت إقالته من قبل النادي بعد علم الإدارة مفاوضاته مع نادي أولمبياكوس أثناء تدريبه للفريق.





قيادة كبار اليونان





في 2016 قادر نادي باناثينايكوس بعقد لمدة موسم ونصف وبدأ مشواره مع الفريق بالفوز علي باوك بنتيجة 1-0 أكمله حتي النهاية لكنه قرر عدم تجديد التعاقد بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الفرق بسبب المديونيات وتقليل الصرف علي فريق الكرة كما أنه عجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية مع الفريق في الدوري الأوروبي، وفي مايو 2018 تعاقد مع آيك أثينا حيث كانت التجربة الأخيرة في مسيرته وعجز عن تحقيق أي فوز في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث خسر في الست مواجهات ضد البايرن وبنفيكا وأياكس ليرحل عن الفريق فبراير 2019 بعد التعادل في الجولة 19 من الدوري مع باوك



