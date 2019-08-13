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محافظ البحر الأحمر يشهد مسرحية "ولاد البلد" بحضور ٤٠٠٠ متفرج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:53 م
محافظ البحر الأحمر يشهد مسرحية ولاد البلد بحضور ٤٠٠٠ متفرج
مسرحية "ولاد البلد"
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الفجر الفني
 
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شهد اللواء الدكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، العرض المسرحي "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك في تمام الثامنة مساء بممشى النصر السياحي بمدينة الغردقة وسط حضور جماهيري كثيف تخطى ال٤٠٠٠ متفرج .

جدير بالذكر أن عرض "ولاد البلد " بدأ خطة تجواله بالمحافظات بنهاية يوليو الماضي، وذلك طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

"ولاد البلد"يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

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