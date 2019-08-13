السد يتغلب على الدحيل ويتأهل لربع نهائي بطولة آسيا

تأهل نادي السد القطري إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على مواطنه الدحيل 3-1 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.





وسجل أكرم عفيف (20) وعبدالكريم حسن (34) ولاعب الدحيل أحمد ياسر (90+1 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف السد، في حين أحرز أدميلسون جونوير (56) هدف الدحيل الوحيد.





وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد مونتاري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد مخالفة على بوعلام خوخي.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي انتهت بالتعادل 1-1 على ستاد الجنوب في الدوحة، فتأهل السد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



