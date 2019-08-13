ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السد يتغلب على الدحيل ويتأهل لربع نهائي بطولة آسيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:51 م
السد يتغلب على الدحيل ويتأهل لربع نهائي بطولة آسيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تأهل نادي السد القطري إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على مواطنه الدحيل 3-1 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل أكرم عفيف (20) وعبدالكريم حسن (34) ولاعب الدحيل أحمد ياسر (90+1 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف السد، في حين أحرز أدميلسون جونوير (56) هدف الدحيل الوحيد.

وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد مونتاري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد مخالفة على بوعلام خوخي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي انتهت بالتعادل 1-1 على ستاد الجنوب في الدوحة، فتأهل السد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
3
x
18:15
1
الدحيل - قطر
الهلال - السعودية
0
x
19:30
1
الأهلي - السعودية