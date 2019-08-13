فييرا: الزمالك لا يفاوضني

نفى جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي وصول عرض من الزمالك لتدريبه في الموسم الجديد.

وقال فييرا في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي": "لم أتلق عرضًا ولم أقابل أحمد وأمير مرتضى وكل ما تردد عن تدريب للزمالك سمعته من الانترنت ووسائل الإعلام فقط".



