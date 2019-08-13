فييرا: الزمالك لا يفاوضني
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:41 م
أحمد الهواري
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نفى جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي وصول عرض من الزمالك لتدريبه في الموسم الجديد.
وقال فييرا في تصريحات خاصة إلى "الفجر
الرياضي": "لم أتلق عرضًا ولم أقابل أحمد وأمير مرتضى وكل ما تردد عن
تدريب للزمالك سمعته من الانترنت ووسائل الإعلام فقط".
ويبحث الزمالك عن مدرب جديد خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد مباراة القمة أمام الأهلي.
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