3 عروض دفعة واحدة من برشلونة لضم "نيمار"
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن نادي برشلونة قدم 3 عروض رسمية لباريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، تم تجاهل أحد العروض المقدمة من النادي الكتالوني.
وقال الصحفي البرشلوني الموثوق به "جيرارد روميرو"
في تصريحات لإذاعة " RAC 1" قدم برشلونة 3 عروض لباريس سان جيرمان لضم "نيمار"،
واحد تم تجاهله من باريس، أما العرضان الاخران هما، إعارة مع الشراء الإلزامي الموسم
المقبل، والثاني ضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لـ كوتينيو وراكيتيتش.
وأكد "روميرو" أن باريس سان جيرمان رفض إعارة
"نيمار" لبرشلونة مع أحقية الشراء الصيف المقبل، بينما يدرس العرض الثاني
والذي يتضمن الحصول علي 100 مليون يورو بالإضافة لخدمات الثنائي كوتينيو وراكيتيتش.
ويعتقد "روميرو" أن إعلان "نيمار" رغبته
في الإنتقال لبرشلونة سوف يساهم بشكل كبير في حسم الصفقة للنادي الكتالوني، مؤكدًا
أن المقربين من اللاعب البرازيلي متفائلين بعودته للبارسا بعد إجتماع اليوم بين مسؤولي
الناديين.
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