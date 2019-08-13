فرجاني ساسي ينتظم في تدريب الزمالك

انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وعاد ساسي من تونس بالأمس عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي شاركوفيها رفقة المنتخب التونسي.



