عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:14 م
محمد الصو
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تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وأصيب الشيخ في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين و"صرخ" وسارع طبيب الفريق بالنزول للملعب لعلاجه، وعاد لاستكمال التدريب بعد فترة قصيرة.
يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بر» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.
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