عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي

تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وأصيب الشيخ في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين و"صرخ" وسارع طبيب الفريق بالنزول للملعب لعلاجه، وعاد لاستكمال التدريب بعد فترة قصيرة.



