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صلاح محسن يعود لتدريب الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:11 م
صلاح محسن يعود لتدريب الأهلي
صلاح محسن
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محمد الصو
 
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انتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعية، التي تقام مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشارك مهاجم الأهلي، في التقسيمة الجماعية التي خصصها الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان صلاح محسن غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهة اطلع بره، بسبب ظروفه وفاة والده وتواجده عدة أيام في محافظة الشرقية مسقط رأسه.

يذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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