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صدمة جديدة تنهي أحلام الزمالك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:00 م
صدمة جديدة تنهي أحلام الزمالك
رامون دياز
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد حبشي وكيل أعمال المدرب رامون دياز عن سر تراجعه عن تدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال.

 

وأوضح حبشي أن رامون دياز تلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي مسئولية الزمالك لذلك طلب الحصول على 50% مقدم تعاقد، وأن يكون الشرط الجزائي راتب سنة.

 

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن رامون دياز غير مطالبه لتعجيز النادي في الفترة الحالية مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال مؤتمر صحفي غدًا.

 

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