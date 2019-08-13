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سكرتير عام سوهاج يتفقد أعمال الرصف بطريق الشيخ يوسف

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:09 م
سكرتير عام سوهاج يتفقد أعمال الرصف بطريق الشيخ يوسف
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أبورية حسين
 
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تفقد اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف الجارية بطريق الشيخ يوسف حتى طريق الشهيد السايح، وعدد من الشوارع والقرى، بمركز ومدينة المراغه، للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور حازم أبو الخير رئيس المركز.

كما تفقد السكرتير العام، جاهزية العبارات التي تنقل المواطنين الى جزيرة الشورانية، بالإضافة إلى أعمال التجميل بشارع الكورنيش، ومدخل قرية أولاد اسماعيل وتمثال الشيخ المراغي، للوقوف على مستوى النظافة ومنظومة جمع القمامة بنطاق المركز.
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