روسيا تطرد موظفا في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم طرد موظف يعمل في القنصلية العامة الأوكرانية في مدينة سان بطرسبورغ، رداً على استفزاز الجانب الأوكراني، الذي حدث في شهر مايو.





وجاء في بيان الخارجية الروسية "في مايو 2019، نظمت أجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة استفزازاً آخر، حين أعلنت، دون مبرر، موظفاً من القنصلية العامة لروسيا في مدينة لفوف، شخصاً غير مرغوب فيه. لم يكن هناك دليل على أنشطته غير القانونية التي تتجاوز أداء الواجبات المهنية المتعلقة بعمل المركز القنصلي" .





وأكدت وزارة الخارجية الروسية "حقيقة أن جهاز أمن الدولة الأوكراني تريث لمدة ثلاثة أشهر حتى نشر هذه المعلومات، يرتبط على ما يبدو، بالألاعيب السياسية المحلية في أوكرانيا" .





هذا وكان المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن الأوكراني، قد أفاد اليوم الثلاثاء، بأن الجهاز أعلن دبلوماسياً روسياً شخصاً غير مرغوب فيه على أراضي أوكرانيا، وقد غادر البلاد بالفعل.



