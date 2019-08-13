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"الفجر الرياضي" يكشف ترشيحات اللجنة الفنية لمدرب الزمالك الجديد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:20 م
الفجر الرياضي يكشف ترشيحات اللجنة الفنية لمدرب الزمالك الجديد
الزمالك
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أحمد الهواري
 
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حصر مجلس إدارة نادي الزمالك دائرة المرشحين لتدريبه في الموسم الجديد لـ3 مدربين فقط هم الصربي ميلوتين سريدوفيتش المرشح الأول لقيادة القلعة البيضاء والصربي أليكساندر ستانويفيتش كخيار ثان ثم اليوناني مارينوس أوزونيديس المرشح الثالث نظرًا لنجاح تجربة المدرب اليوناني مع وادي دجلة من خلال المدرب تاكيس جونياس.

 

واختار مجلس الزمالك الثلاثي السابق لأن باقي الترشيحات لم تنل الإعجاب نظرا لصغر سنهم وقرب سنهم من اللاعبين بينما تم استبعاد المدرب السويسري لأن النادي قام بتجربة المدرب السويسري من قبل والإيطالي تم استبعاده لان الطرق الإيطالية لا تناسب الأبيض.

 

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عرض الأسماء المرشحة على رموز النادي مساء اليوم على أن يكون الإعلان الرسمي غدًا عن اسم المدرب الجديد.

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